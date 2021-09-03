Илон Маск устроил экскурсию по SpaceX для внука Сергея Королёва

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В американском штате Флорида мужчина, признавшийся в употреблении наркотиков, застрелил четырёх человек, в том числе грудного младенца, а также ранил девочку. Об этом сообщил шериф округа Полк Грэди Джадд, его слова приводит РИА Новости.

По словам шерифа, трагедия произошла утром 5 сентября. Полицейские прибыли на звуки автоматических очередей. На месте они также обнаружили горящий грузовик. Во дворе дома при этом раздавались хлопки. Там же...