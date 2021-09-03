Илон Маск устроил экскурсию по SpaceX для внука Сергея Королёва

Илон Маск пригласил внука создателя советской ракетно-космической техники Сергея Королёва посетить американский завод SpaxeX и лично выступил в качестве экскурсовода. Об этом Андрей Королёв написал на своей странице в социальной сети Facebook.
Королёв
Слова нашей c сыном благодарности команде Илона за впечатляющую экскурсию по SpaceX и возможность увидеть своими глазами сборку двигателей, ракет и CrewDragon. Продолжайте двигать мир вперёд, мистер Маск! — написал Андрей Королёв.
Годом ранее Маск уже общался с родственниками Сергея Королёва. Об этом он сам