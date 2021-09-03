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Илон Маск устроил экскурсию по SpaceX для внука Сергея Королёва

23:58, 05 сентября 2021
Илон Маск устроил экскурсию по SpaceX для внука Сергея Королёва Илон Маск Фото: Kim Shiflett/Global Look Press
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Илон Маск пригласил внука создателя советской ракетно-космической техники Сергея Королёва посетить американский завод SpaxeX и лично выступил в качестве экскурсовода. Об этом Андрей Королёв написал на своей странице в социальной сети Facebook.

Королёв выразил Маску благодарность за приглашение, гостеприимство и часовую личную встречу.

Слова нашей c сыном благодарности команде Илона за впечатляющую экскурсию по SpaceX и возможность увидеть своими глазами сборку двигателей, ракет и CrewDragon. Продолжайте двигать мир вперёд, мистер Маск! — написал Андрей Королёв.

Годом ранее Маск уже общался с родственниками Сергея Королёва. Об этом он сам рассказал тогда в своём Twitter. До того инженер неоднократно выражал своё восхищение советским конструктором и даже навал в его честь один из залов в SpaceX.

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