Илон Маск решил обосноваться в Техасе

https://static.news.ru/photo/f58ca406-36f0-11eb-accf-fa163e074e61_660.jpg Илон Маск Фото: elonmusk/instagram.com

Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск принял решение переехать из Калифорнии в Техас. Об этом рассказали друзья и партнёры бизнесмена.

Как сообщается, переезд может сэкономить предпринимателю миллиарды долларов. Известно, что в Калифорнии установлен самый высокий в США налог на доходы.

В настоящее время Маск проводит значительное количество времени в столице Техаса, городе Остин, где находятся подразделения Tesla и его стартапа Boring Company, передаёт CNBC. Тем не менее точно не известно, где конкретно останавливается бизнесмен — Маск предпочитает скрывать такую информацию.

Согласно 10-летнему плану Tesla, одобренному в 2018 году, Маск может получить свыше $50 млрд в виде акций компании. Выплаты привязаны к росту капитализации Tesla на каждые $50 млрд одновременно с выполнением целей по выручке или прибыльности.

Ранее NEWS.ru писал, что Илон Маск переболел коронавирусом. Такое заявление он сделал в ходе конференции по случаю вручения премии Axel Springer в Берлине.

На мероприятии министр здравоохранения Германии Йенс Шпан сказал, что обсуждал с Маском пандемию COVID-19 и рад был видеть его вовлечённость. Однако он отметил, что сам бизнесмен не намерен ставить прививку от вируса.