Илон Маск проверил у сотрудников SpaceX иммунитет к COVID-19

https://static.news.ru/photo/53fc6618-7416-11eb-9659-96000091f725_660.jpg Фото: Sina Schuldt/dpa/Global Look Press

Более 4,3 тысячи сотрудников SpaceX во главе с основателем компании Илоном Маском приняли участие в исследовании иммунитета к коронавирусу. Все они сдали анализ крови на антитела к COVID-19.

Авторы исследования пришли к выводу, что определённый порог антител может обеспечивать более длительную защиту от коронавируса. Также они обнаружили, что у людей, которые перенесли COVID-19 в более лёгкой форме и с меньшим числом симптомов, вырабатывалось меньше антител, — сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на доклад учёных.

Старший сотрудник Института Рагон при Массачусетской больнице общего профиля, Массачусетском технологическом институте и Гарварде Галит Альтер резюмировала полученные данные, заявив, что даже если у людей присутствуют антитела, это вовсе не значит, что они будут невосприимчивы к COVID-19.

Учёные полагают, что их работа поможет определить категории наиболее уязвимых к коронавирусу людей, которые должны пройти вакцинацию в первую очередь.

Как писал NEWS.ru, иммунитет к COVID-19 у перенёсших его сохраняется долгое время. К такому выводу пришли специалисты из Медицинского университета в Инсбруке. Австрийские учёные провели масштабное исследование на горнолыжном курорте Ишгиль, ставшем год назад одним из эпицентров заражения коронавирусом в Европе. Исследователи выяснили, что у 90% участников первого исследования, пришедших затем на повторное, сохранились антитела. Кроме того, у 70% исследованных на клеточный иммунитет сохраняется клеточная активность. В этой связи специалисты полагают, что в обществе в итоге будет сформирован коллективный иммунитет.