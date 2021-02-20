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Учёные сделали важное открытие об иммунитете к коронавирусу

05:14, 21 февраля 2021 199
Фото: Hao Yuan/Xinhua/Global Look Press

Иммунитет к COVID-19 у перенёсших его сохраняется долгое время. К такому выводу пришли специалисты из Медицинского университета в Инсбруке.

Как сообщает Euronews, австрийские учёные провели масштабное исследование на горнолыжном курорте Ишгиль, ставшем год назад одним из эпицентров заражения коронавирусом в Европе.

Исследователи выяснили, что у 90% участников первого исследования, пришедших затем на повторное, сохранились антитела. Кроме того, у 70% исследованных на клеточный иммунитет сохраняется клеточная активность.

В этой связи специалисты полагают, что в обществе в итоге будет сформирован коллективный иммунитет.

Ранее австралийские учёные описали эволюцию иммунитета в течение четырёх месяцев после заражения и сделали вывод, что уровень антител в первое время активно падает, но через один-два месяца падение значительно замедляется.

Основатель Microsoft Билл Гейтс поделился своим мнением о том, почему люди отказываются от вакцинации и не носят маски. Он считает, что всему виной конспирологические теории. При этом бизнесмен не знает, как пресечь распространение фейковой информации в социальных сетях. Об этом писал NEWS.ru.

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