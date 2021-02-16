Гейтс рассказал, почему люди отказываются от прививок

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Люди не делают прививки и не носят маски из-за конспирологических теорий. Об этом заявил основатель компании Microsoft Билл Гейтс.

Конспирологическая теория также связана с вакцинами, и это трагично, потому что она приводит к отказу людей носить маски и вакцинироваться по мере появления такой возможности, — заявил Гейтс в интервью национальной общественной вещательной корпорации Австралии.

Бизнесмен не знает, как пресечь распространение фейковой информации в социальных сетях.

Имя Гейтса тесно связано с конспирологической теорией о «чипировании» через прививки. Якобы миллиардер причастен к распространению заболевания, а вакцинация позволит «следить» за привитыми людьми. Гейтс неоднократно подчёркивал, что эти теории чрезмерно глупы, чтобы всерьёз на них отвечать.

Ранее суд обязал жительницу Владивостока выплатить штраф в размере пяти тысяч рублей за распространения фейка об обязательной вакцинации от коронавируса в России. В одной из групп в социальной сети она написала, что президент РФ Владимир Путин якобы подписал указ об обязательной вакцинации.

Как писал NEWS.ru, правоохранительные органы Якутии проводят проверку о фейковых сообщениях о якобы «чипировании» силовиков после вакцинации от коронавируса.