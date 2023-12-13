ХАМАС перестало реагировать на просьбы США о переговорах по заложникам CNN: ХАМАС не реагирует на просьбы возобновить переговоры по заложникам

Фото: Omar Ashtawy/Keystone Press Agency/Global Look Press

Палестинское движение ХАМАС перестало реагировать на просьбы США и других стран возобновить переговоры по заложникам, сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники. По их информации, в настоящий момент посредники не отчаиваются и изучают способы, которые поспособствовали бы дальнейшему освобождению людей.

Активных переговоров не ведется, но идет реальное изучение идей о том, как это осуществить. <...> Возможно, для ХАМАС настал момент пересмотреть свое реальное возвращение за стол переговоров, — говорится в сообщении.

Телеканал уточнил, что ранее Египет передал ХАМАС новое предложение о сделке. Катар хочет освободить не только женщин-заложниц, но и мужчин. Высокопоставленный американский чиновник подтвердил соответствующую информацию, добавив, что группировка также проигнорировала это обращение.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что Москва поддерживает контакты только с политическим офисом ХАМАС. РФ тем не менее сразу осудила террористическую атаку группировки на Израиль 7 декабря. После этого Москва немедленно связалась с политическим отделением ХАМАС, чтобы обсудить судьбу людей, взятых в заложники.