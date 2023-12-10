Лавров заявил, что Москва поддерживает контакты с ХАМАС Лавров: Москва поддерживает контакты лишь с политофисом ХАМАС и осуждает террор

Фото: МИД РФ

Сергей Лавров

Москва поддерживает контакты только с политическим офисом ХАМАС, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на форуме в Дохе. Он отметил, что Россия осудила палестинское движение за террористическую атаку на Израиль, передает РИА Новости.

ХАМАС совершило террористическую атаку 7 октября, которую мы сразу осудили. У ХАМАС есть политическое отделение, действующее в Дохе, и у нас есть отношения с этим политическим отделением, и мы немедленно связались с людьми в Дохе, чтобы обсудить судьбу людей, взятых в заложники, — пояснил он.

Ранее Лавров заявил, что Москва призывает немедленно начать подготовку к перезапуску переговорного процесса по созданию палестинского государства. По его словам, в механизме по урегулированию палестино-израильского конфликта должны быть представлены региональные страны.

В свою очередь президент России Владимир Путин подчеркнул, что в зоне конфликта между ЦАХАЛ и ХАМАС наблюдается настоящая гуманитарная катастрофа. По его словам, весь мир находится в состоянии турбулентности.

Путин неоднократно говорил, что создание полноценного палестинского государства является ключом к урегулированию конфликта на Ближнем Востоке. При этом он отметил, что эскалация началась с террористической атаки на мирных жителей Израиля, но вместо наказания преступников началась месть по принципу коллективной ответственности. Он также отметил, что застой в процессе урегулирования отношений стал причиной конфликта между Палестиной и Израилем.