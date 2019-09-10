В результате аварии два человека получили незначительные травмы.
По данным местной пожарной службы, грузовик перевозил нитрат аммония, который используется в качестве компонента взрывчатых веществ и как удобрение, а также мазутную эмульсию. На месте дорожно-транспортного происшествия работают специалисты. Дорога, на которой произошла авария, в течение нескольких часов будет частично перекрыта.
Ранее News.ru писал, что в Парагвае перевернулась фура с пивом. Груз растащили прибежавшие к месту происшествия зеваки.