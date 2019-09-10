Фото: dawsoncountyes/facebook.com

Грузовик, перевозивший 4,5 тонны динамита, перевернулся в округе Досон в американском штате Джорджия.

Из транспортного средства стало выливаться топливо. Инцидент произошёл после ДТП с участием ещё трёх автомобилей, сообщает Associated Press.

В результате аварии два человека получили незначительные травмы.

По данным местной пожарной службы, грузовик перевозил нитрат аммония, который используется в качестве компонента взрывчатых веществ и как удобрение, а также мазутную эмульсию. На месте дорожно-транспортного происшествия работают специалисты. Дорога, на которой произошла авария, в течение нескольких часов будет частично перекрыта.

Ранее News.ru писал, что в Парагвае перевернулась фура с пивом. Груз растащили прибежавшие к месту происшествия зеваки.

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