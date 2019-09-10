https://static.news.ru/photo/8141f58a-d3d0-11e9-aea5-fa163e074e61_660.jpg Фото: dawsoncountyes/facebook.com

Грузовик, перевозивший 4,5 тонны динамита, перевернулся в округе Досон в американском штате Джорджия.

Из транспортного средства стало выливаться топливо. Инцидент произошёл после ДТП с участием ещё трёх автомобилей, сообщает Associated Press .

Wow! Here's the truck that overturned while carrying 10,000 lbs. of dynamite. So far only minor injuries reported. https://t.co/eITxQB4dpF — Katherine Page (@KPageTV) September 10, 2019

В результате аварии два человека получили незначительные травмы.

По данным местной пожарной службы, грузовик перевозил нитрат аммония, который используется в качестве компонента взрывчатых веществ и как удобрение, а также мазутную эмульсию. На месте дорожно-транспортного происшествия работают специалисты. Дорога, на которой произошла авария, в течение нескольких часов будет частично перекрыта.

Ранее News.ru писал, что в Парагвае перевернулась фура с пивом. Груз растащили прибежавшие к месту происшествия зеваки.