Госдеп запросил беседу Блинкена с Лавровым по обмену заключёнными

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Официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс во время общения с журналистами заявил, что США по-прежнему ожидают разговора госсекретаря с главой российского МИД по обмену с заключёнными. Об этом сообщает РИА Новости.

Мы запросили разговор с министром иностранных дел [Сергеем] Лавровым вчера и все еще надеемся, что он состоится на днях, — сказал Прайс.

Также Прайс отметил, что в Москве якобы подтвердили получение его запроса. Также представитель Госдепа отметил, что этот разговор не коснётся переговоров по поводу Украины и нормализации российско-американских отношений.

Прайс отметил при этом три темы, которые предполагает обсудить Вашингтон. Это проблема американских граждан, отбывающих наказание в России, поддержка соглашений в Стамбуле относительно снятия ограничений на поставку продуктов и содействие России по вывозу украинского зерна.

Ранее США предложили России обменять баскетболистку Бриттни Грайнер и бывшего морского пехотинца Пола Уилана на предпринимателя Виктора Бута.