Главной темой инаугурации Байдена станет «Объединённая Америка»

Главной темой инаугурации избранного 46-го президента США Джо Байдена станет «Объединённая Америка». Об этом говорится в сообщении команды Байдена переходного периода.

Как отмечается, эта тема отражает приверженность Байдена и вице-президента США Камалы Харрис к объединению страны.

Во время беспрецедентного кризиса и глубоких разногласий «Объединённая Америка» отражает начало нового национального пути, который восстанавливает душу Америки, объединяет страну и прокладывает дорогу к более светлому будущему, — говорится в сообщении.

Инаугурация Байдена пройдёт 20 января. После церемонии президент и вице-президент с супругами возложат венки к Могиле Неизвестного Солдата на Арлингтонском национальном кладбище. На церемонии также будут присутствовать бывшие президенты Барак Обама, Джордж Буш и Билл Клинтон с жёнами, пишет РИА Новости.

По словам мэра Вашингтона Мюриэл Баузер, во время инаугурации вокруг Капитолия будут возведены ограждения, а безопасность мероприятия будут обеспечивать 6,3 тысячи бойцов Национальной гвардии. Министр Сухопутных войск США Райан Маккарти также подчеркнул, что во время церемонии будет задействовано большое количество бойцов Нацгвардии, а установленный возле Капитолия забор будет стоять минимум 30 дней.

Как сообщал NEWS.ru, действующий президент США Дональд Трамп планирует покинуть Белый дом 19 января — за день до инаугурации победившего на президентских выборах Джо Байдена. Трамп намерен направиться вместе с семьёй в своё поместье Мар-а-Лаго во Флориде. Ранее он заявил, что не собирается присутствовать на инаугурации избранного главы государства.