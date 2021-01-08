СМИ: президент Трамп покинет Белый дом 19 января

https://static.news.ru/photo/6b0861f6-51e6-11eb-86fe-fa163e074e61_660.jpg Дональд Трамп Фото: Kevin Dietsch - Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Действующий президент США Дональд Трамп планирует покинуть Белый дом 19 января — за день до инаугурации победившего на президентских выборах Джо Байдена.

Трамп намерен направиться вместе с семьёй в своё поместье Мар-а-Лаго во Флориде, сообщает CNN. Ранее он заявил, что не собирается присутствовать на инаугурации избранного главы государства.

Накануне действующий президент опубликовал видеообращение, в котором осудил беспорядки в Капитолии и заявил, что намерен сосредоточиться на передаче власти Джо Байдену.

5 января действующий президент США Дональд Трамп заявил, что не собирается уступать Белый дом избранному главе государства Джо Байдену. Также политик пригрозил демократам «адской битвой» за здание с Овальным кабинетом и за сенат.

6 января в конгрессе должны были утвердить победу демократа Джо Байдена на выборах президента. Сторонники Трампа пытались этому помешать, им удалось прорваться к зданию Капитолия, а затем проникнуть внутрь. Произошли столкновения с полицией, в результате которых погибли пять человек.

Ранее мэр Вашингтона Мюриэл Баузер заявила, что во время инаугурации Байдена вокруг Капитолия будут возведены ограждения, а безопасность мероприятия будут обеспечивать 6,3 тысячи бойцов Национальной гвардии. Министр сухопутных войск США Райан Маккарти подчеркнул, что во время инаугурации будет задействовано большое количество бойцов Нацгвардии, установленный возле Капитолия забор будет стоять минимум 30 дней, сообщал NEWS.ru.