В Вашингтоне анонсировали меры безопасности во время инаугурации Байдена

https://static.news.ru/photo/20148ff0-5121-11eb-9159-fa163e074e61_660.jpg Джо Байден Фото: Biden Transition TV via CNP/AdMedia/Global Look Press

Во время инаугурации избранного президента США Джо Байдена вокруг Капитолия будут возведены ограждения, безопасность будут обеспечивать 6,2 тысячи бойцов Национальной гвардии. Об этом в ходе пресс-конференции рассказала мэр Вашингтона Мюриэл Баузер.

Забор, который пойдёт вокруг Капитолия, будет выставлен на время инаугурации, и силы гвардейцев, которые прибудут на место к выходным, [в количестве] 6200 человек также будут доступны на время инаугурации, — цитирует РИА Новости градоначальника.

Министр сухопутных войск США Райан Маккарти, также принимавший участие в пресс-конференции, отметил, что во время предстоящей инаугурации будет задействовано большее количество бойцов нацгвардии, а забор, которые установят вокруг Капитолия, будет стоять как минимум 30 дней.

Беспорядки в Вашингтоне вспыхнули 6 января, когда конгрессмены вечером пытались официально утвердить 78-летнего кандидата от Демократической партии Джо Байдена победителем прошедших 3 ноября выборов. Сторонники Трампа сумели взять штурмом здание Капитолия, процедура была сорвана, произошли столкновения с полицией, силовики застрелили четырёх протестующих.

Как сообщал NEWS.ru, мэр Вашингтона Мюриэл Баузер назвала произошедший штурм Капитолия актом домашнего терроризма. Она продлила до 20 января режим чрезвычайной ситуации в американской столице.