Трамп пригрозил демократам «адской битвой» за Белый дом

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Действующий президент США Дональд Трамп заявил, что не собирается уступать Белый дом избранному главе государства Джо Байдену. Также политик пригрозил демократам «адской битвой» за здание с Овальным кабинетом и за Сенат. Трамп сделал соответствующие заявление во время выступления в городе Далтон (штат Джорджия).

По его словам, если демократы попытаются «захватить» Белый дом и Сенат, их ожидает «адская битва». Кроме того, действующий лидер снова обвинил своих политических оппонентов в мошенничестве с голосами по итогам выборов.

Можно проиграть и сказать: ну, хорошо, я проиграл. Попробую в другой раз — а, может, и не попробую, может, я просто вернусь к обычной жизни. Но когда ты побеждаешь с огромным перевесом, а они отбирают у тебя победу и подтасовывают результаты — это недопустимо, — цитирует Трампа YouTube-канал WJCL News.

Ранее политик неоднократно заявлял, что не признаёт своего поражения на президентских выборах, которые состоялись в начале ноября 2020 года. По последним данным, подтверждённым рядом американских ведомств, Байден набрал 306 голосов выборщиков, в то время как Трамп — лишь 232 голоса.

Действующий президент пытается через суды оспорить результаты выборов в отдельных штатах. 6 января Конгресс США должен окончательно утвердить итоги выборов. Инаугурация нового лидера Соединённых Штатов, а вместе с ней и официальная передача власти должны состояться 20 января.

Как писал NEWS.ru, Трамп заявил о намерении доказать свою победу на выборах в восьми штатах, которые проголосовали за Байдена.