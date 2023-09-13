Глава ВВС США призвал Вашингтон готовиться к войне с Китаем

Фото: U.S. Army/Keystone Press Agency/Global Look Press

Правительству США необходимо подготовиться к возможному военному конфликту с Китаем, заявил министр Военно-воздушных сил США Фрэнк Кендалл в интервью изданию The Hill. При этом он подчеркнул, что Вашингтону нужно стараться сдерживать конфликт, так как у него нет достаточного опыта военных действий такого рода. Рассуждая о возможных причинах начала войны, Кендалл заявил, что полномасштабный конфликт может развязаться из-за ситуации на Тайване.

Если наших силовых возможностей недостаточно для сдерживания китайской агрессии против Тайваня или где-либо еще, может начаться война. Если это произойдет и мы не сможем одержать верх, результаты могут отбросить длинную тень, — заявил министр.

В Китае ранее выступили с жесткой критикой в адрес США из-за решения о поставках вооружений Тайваню. В редакционной статье издания Global TImes подчеркивалось, что Вашингтон пересек красную линию, разрушая принцип единого Китая. По мнению журналистов, подобные действия со стороны США можно расценивать как провокацию. Пекин не станет отказываться от применения силы для противостояния иностранному вмешательству, подытожили они.

Заместитель главы Пентагона Кэтлин Хикс ранее заявила, что армия США уже проводит мероприятия по сдерживанию Китая. В ближайшие два года Вашингтон планирует развернуть тысячи беспилотных летательных аппаратов, устойчивых к уничтожению. Проект получил название «Репликатор».