Глава NASA раскритиковал КНР за сокрытие данных о полетах ракет-носителей Глава NASA Нельсон: Китай должен ответственно использовать космос

Фото: Hu Zhe/XinHua/Global Look Press

Старт ракеты «Чанчжэн-5В»

Глава NASA Билл Нельсон подверг критике Китай за то, что страна не предоставляет данные о траекториях полетов ракет-носителей. По его словам, к работе в космосе следует относиться ответственно, сообщает РИА Новости.

Китай не предоставил данные о траектории полета ракеты-носителя Long March 5B («Чанчжэн-5В»), которая вернулась обратно на Землю. Это необходимо делать, чтобы ответственно использовать космос и защищать жизни людей на Земле, — подчеркнул Нельсон.

Он считает, что возможные обломки ракет могут нести риски гибели людей и разрушения собственности.

Ракета-носитель «Чанчжэн-5В» доставила в космос лабораторный модуль, необходимый китайской орбитальной станции «Тяньгун». Она стартовала 24 июля, через 495 секунд модуль успешно отделился от ракеты-носителя.

Ранее стало известно, что Соединенные Штаты планируют продолжать эксплуатацию Международной космической станции до 2030 года, сообщила руководитель пилотируемой программы NASA Кэтрин Лидерс на саммите The 2021 Humans to Mars. Она отметила, в США будут работать над продлением срока эксплуатации станции.