Генерал ВС США рассказал о тестировании боевых беспилотников Американский генерал Милли: США экспериментируют с боевыми БПЛА на воде и в воздухе

Фото: CNP/AdMedia/Global Look Press

Марк Милли

Председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США Марк Милли заявил, что Пентагон проводит эксперименты с беспилотными технологиями на воде, под водой и в воздухе. В планах — развитие наземных беспилотных машин, в том числе танков, отметил он в беседе с журналом Foreign Affairs.

Мы сейчас экспериментируем и разрабатываем беспилотные морские боевые машины, надводные и подводные. Мы проводим эксперименты с современными истребителями и бомбардировщиками, которые будут по большому счету беспилотными. Вы увидите в будущем грузовики, танки и наземные силы, — пообещал генерал.

По его мнению, на службу вооруженных сил «очень-очень быстро» приходят роботизированные технологии. Не исключено, что вместе с ними будут использоваться также искусственный интеллект и квантовые вычисления.

Вместе такие разработки в военных операциях будут иметь огромный эффект, добавил Милли. И та страна, которая сможет оптимизировать данные технологии для ведения военных действий, получит «решающее преимущество», считает генерал.

Ранее Марк Милли заявил, что Украина имеет возможность для проведения наступательных операций. При этом он не стал называть конкретных сроков начала операции. Он также добавил, что Киев располагает значительным количеством ресурсов и для обороны, эти объемы выросли за последний год.