Генерал рассказал, какой город может попасть в котел Генерал Липовой: российская армия готовится взять Сумы в котел

Российская армия приблизилась к городской черте Сум, заявил aif.ru председатель президиума общероссийской организации «Офицеры России», Герой России генерал-майор Сергей Липовой. По его словам, ВС России готовятся взять город в котел.

Начался фланговый обхват слева и справа с таким расчетом, чтобы постараться взять всю группировку ВСУ, которая там есть, в котел, если они вовремя не покинут свои позиции и по оставшемуся коридору не покинут Сумы, — подчеркнул он.

20 июня, выступая на пленарном заседании ПМЭФ, президент России Владимир Путин заявил о возможности взятия под контроль города Сумы. По его словам, глубина буферной зоны безопасности в регионе составляет от 8 до 12 километров. После выступления российского лидера президент Украины Владимир Зеленский провел совещание по обороне Сум.

До этого Липовой заявил, что карательный батальон ВСУ в Сумах, несмотря на изначально небоевое назначение, может быть брошен в сражения из-за нехватки резервов. По его оценке, украинские силы истощены и пытаются любой ценой удержать стратегически важное направление. Как отметил генерал, использование подобных подразделений для затыкания брешей в обороне Сум и Харькова также демонстрирует острую нехватку вооружений у ВСУ.