Генерал из США оценил возможности России в космосе Генерал из США Уайтинг: Россия в космосе остается исторической и современной силой

Фото: NASA/Keystone Press Agency/Global Look Press

Глава командования космических операций США генерал-лейтенант Стивен Уайтинг заявил, что Россия остается исторической и технологически современной космической силой. По его словам, которые приводит РИА Новости, Москва обладает на орбите широким перечнем военных возможностей.

Россия является исторической и технологически современной космической силой, — подчеркнул Уайтинг.

Выступая в фонде американского Университета национальной обороны генерал также обратил внимание на то, как быстро «засоряется» космическое пространство вокруг Земли. По его данным, только за последние три года орбиту заполнили около 48 тысяч различных обломков космических объектов. Большинство из них оказались в космосе после вывода на орбиту спутников связи и тестов противоспутниковых видов оружия, заключил Уайтинг.

Роскосмос ранее рассказал, что российский грузовой космический корабль «Прогресс МС-21» сгорел после вхождения в атмосферу и упал в Тихий океан. По данным госкорпорации, несгораемые обломки корабля были потоплены в достаточном удалении от судов.

Ранее сообщалось, что запуск автоматической станции «Луна-25» запланирован в России на середину июля текущего года. В пресс-службе Роскосмоса отметили, что при старте будет учитываться так называемое астрономическое «окно». Это первая лунная миссия в истории современной России.