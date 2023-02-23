Названа дата запуска первой в истории России миссии на Луну Роскосмос: запуск первой в истории современной РФ миссии на Луну запланирован на 13 июля

Фото: Esa/Keystone Press Agency/Global Look Press

Запуск автоматической станции «Луна-25» запланирован в России на середину июля текущего года. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе Роскосмоса. Там отметили, что при старте будет учитываться так называемое астрономическое «окно». Это первая лунная миссия в истории современной России.

Запуск космического аппарата «Луна-25» с учетом астрономического «окна» в 2023 году запланирован на 13.07.2023, — сообщили в госкорпорации.

Минувшей осенью генеральный директор Роскосмоса Юрий Борисов сообщал, что миссия «Луна-25» переносится на следующий год. По его словам, основной проблемой здесь стало несоответствие доплеровского измерителя скорости и дальности требованиям технического задания.

Цель нового проекта — отправить на естественный спутник Земли автоматический зонд для исследования в районе южного полюса Луны. Предполагается, что посадка модуля пройдет недалеко от кратера Богуславского.

26 июля 2022 года Юрий Борисов заявил о выходе России из проекта МКС после 2024 года. По его словам, Москва выполнит все обязательства перед иностранными партнерами. Гендиректор корпорации также отметил, что своей основной задачей он видит обеспечение российской экономики всеми необходимыми космическими услугами.