Роскосмос перенес российскую миссию «Луна-25» на 2023 год Роскосмос перенес миссию на Луну на 2023 год

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Сотрудник предприятия ракетно-космической промышленности «НПО имени С.А. Лавочкина» у автоматической станции «Луна-25»

Запуск аппарата «Луна-25» на одноименную планету в текущем году не состоится, миссия перенесена на 2023 год, рассказал ТАСС на Восточном экономическом форуме глава Роскосмоса Юрий Борисов. В июле источник в ракетно-космической отрасли сообщил, что один из приборов, необходимый для процесса запуска «Луны-25», признан не соответствующим требованиям технического задания, поэтому вероятен перенос сроков запуска на следующий год.

Да, к сожалению, — сказал глава космической госкорпорации, отвечая на вопрос, перенесена ли миссия.

«Луна-25» должна стать первым отечественным аппаратом в современной России на естественном спутнике Земли. Цель проекта — исследование района южного полюса Луны. Модуль планируется посадить недалеко от кратера Богуславского.

26 июля глава Роскосмоса Юрий Борисов заявил о выходе России из проекта МКС после 2024 года. По его словам, Москва выполнит все обязательства перед иностранными партнерами. Гендиректор корпорации также отметил, что своей основной задачей он видит обеспечение российской экономики всеми необходимыми космическими услугами.