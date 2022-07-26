Борисов объявил о выходе России из проекта МКС Глава Роскосмоса Борисов объявил о выходе России из проекта МКС после 2024 года

Фото: kremlin

Встреча с генеральным директором госкорпорации «Роскосмос» Юрием Борисовым

Глава Роскосмоса Юрий Борисов объявил на встрече с президентом Владимиром Путиным о решении выйти из проекта Международной космической станции после 2024 года, пишет ТАСС. Он отметил, что основным приоритетом в пилотируемой космонавтике будет создание российской орбитальной станции и дальнейшее обеспечение отечественной экономики необходимыми космическими услугами.

Вижу свою основную задачу вместе со своими коллегами — не уронить, а поднять планку и в первую очередь обеспечить российскую экономику необходимыми космическими услугами. А это и навигация, это связь, передача данных, метео- и геодезическая информация, — сказал Борисов.

Он добавил, что в рамках международного сотрудничества на МКС все обязательства перед иностранными партнерами будут выполнены.

В июне экс-глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин выразил опасение, что астронавты США «начнут приставать к российским коллегам» на МКС после того, как у штаб-квартиры NASA появился флаг ЛГБТК+. Он также выразил надежду, что этот символ был вывешен американским космическим агентством для проформы, чтобы «не отставать от прогресса» и «встроиться в главный тренд».