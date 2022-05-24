Гендиректор YouTube заявила, что сервис продолжит работу в России

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Гендиректор YouTube Сьюзан Воджицки заявила, что сервис продолжит работу на территории России. Руководство видеохостинга осознает важность обеспечения пользователей платформы «независимой» информацией во время конфликта на Украине, пишет ТАСС. Воджицки отметила, что именно по этой причине YouTube все еще доступен для российских юзеров.

Мы видим в этом конфликте, что информация действительно играет важную роль. Это причина, по которой мы еще работаем в России. Мы считаем, что важно доставлять в Россию независимые новости, — заявила Воджицки.

Ранее YouTube заблокировал канал директора вещания на русском языке телеканала RT Антона Красовского. Доступ к содержимому канала невозможно получить даже при подключении VPN, несмотря на то, что предупреждение указывает именно на блокировку в определённой стране.

До этого американский видеохостинг заблокировал девять тысяч каналов и более 70 тысяч видео, посвященных событиям на Украине. Основной причиной блокировки стало нарушение требований к контенту.