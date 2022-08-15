Fox News: спецслужбы США заявили об угрозах ФБР из-за обысков у Трампа Fox News: спецслужбы США отмечают рост угроз в адрес ФБР после обысков у Трампа

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Американские спецслужбы фиксируют рост поступающих угроз в адрес силовиков на фоне проведения обысков в имении экс-президента США Дональда Трампа. Об этом говорится в сводке, которую Федеральное бюро расследований (ФБР) и Министерство внутренней безопасности (МВБ) направили другим правоохранительным ведомствам, сообщает Fox News.

По данным телеканала, силовикам угрожают расправой, высказываются обещания установить так называемую «грязную бомбу» около штаб-квартиры ФБР.

Также в соцсетях стали чаще появляться призывы к «гражданской войне» и «вооружённому восстанию». В сводке силовиков подчеркивается, что многие угрозы сопровождаются утверждениями о фальсификации итогов президентских выборов 2020 года, на которых Трамп уступил Джо Байдену.

Ранее стало известно, что 12 августа в офис ФБР в Цинциннати (штат Огайо) пытался проникнуть и был застрелен полицейскими, оказав сопротивление при задержании, Рикки Шиффер. Он был ветераном ВМС США, а также служил в национальной гвардии штата Флорида. Шиффер называл себя сторонником Трампа.