«Это дерьмо»: Илон Маск не контролировал себя и срывал зло на сотрудниках

Основатель Tesla Илон Маск часто срывался на подчинённых. Как пишет Business Insider со ссылкой на книгу журналиста The Wall Street Journal Тима Хиггинса, посвящённой Tesla, известный предприниматель часто срывал свою злость на сотрудниках компании независимо от занимаемой ими должности.

Многие в Tesla шутили о приступах гнева своего начальника: например, они угадывали, кого Маск будет «пожирать» в этот раз. По словам журналиста, перед презентацией Model 3 Маск собрал своих инженеров и накричал на них, в результате чего один из них уволился на месте.

Это полное дерьмо! Пусть каждый назовёт своё *** (аналог «чёртово». — NEWS.ru) имя и расскажет, что он *** собирается сделать, чтобы наладить конвейер! — приводит слова Маска журналист.

Сразу после этого один из инженеров уволился. Также один раз Маску предложили отказаться от прямых продаж Tesla и работать с дилерскими центрами. В ответ на это он начал кричать, что потратит один миллиард долларов на отмену закона о дилерских франшизах в США. После этого он вышел из кабинета, захлопнул за собой дверь и велел «убрать этого парня отсюда».

Ранее предприниматель признался, что при создании ракетного двигателя Raptor он вдохновлялся в том числе российскими разработками.