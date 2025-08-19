Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
19 августа 2025 в 09:37

«Это безумно»: тайное послание Трампа Макрону попало на видео

На камеру случайно попали слова Трампа Макрону о планах Кмева заключить сделку

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Aaron Schwartz — Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп перед началом саммита 18 августа заявил европейским союзникам, что глава Украины Владимир Зеленский «хочет заключить сделку». На кадрах с трансляции Белого дома видно, как американский лидер произносит эти слова, беседуя с французской коллегой Эммануэлем Макроном.

Я думаю, он хочет заключить сделку. Понимаете? Как бы безумно это ни звучало, — сказал Трамп.

Ранее Трамп заявил, что Зеленский может прекратить конфликт «почти немедленно» через официальный отказ от Крыма. Политик также добавил, что украинскому лидеру также достаточно дать согласие на невступление Украины в НАТО.

До этого газета Times со ссылкой на источники в британском правительстве писала, что встреча Владимира Зеленского и лидеров стран Евросоюза с президентом США Трампом не приведет к заключению сделки по урегулированию конфликта на Украине. По информации издания, данная встреча рассматривается только как очередной этап переговорного процесса.

Украина
Франция
США
Дональд Трамп
Эммануэль Макрон
сделки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Сексолог рассказала, что влияет на развитие полового влечения у зумеров
Карту Украины без пяти регионов развернули на встрече Трампа и Зеленского
Суд оштрафовал «Почту России» на 230 млн рублей
Двое мужчин ценой свой жизни бросились на террористов в «Крокусе»
В Европе спустя 30 лет обнародовали документ со словами Путина об Украине
Два пенсионера из Камчатки могут пойти под суд из-за иностранного ВНЖ
«Это безумно»: тайное послание Трампа Макрону попало на видео
Суханкина раскрыла секрет популярности Кадышевой
Зеленский рассказал, в какой момент переговоров Трамп созвонился с Путиным
Трамп резко прервал антироссийскую речь фон дер Ляйен
Киев требует выплат от России
Отдельным категориям россиян повысят оклады осенью
ФСБ обнародовала документы о подготовке Японией биооружия против СССР
Средняя пенсия по старости в России превысила 25 тысяч рублей
«Необратимый путь»: Рютте высказался о членстве Украины в НАТО
Участок трассы «Колыма» закрыли в Магаданской области
Стал известен победитель турнира категории WTA 1000 в Цинциннати
В Таиланде погиб участник двух сезонов «Битвы экстрасенсов»
ВСУ перебросили подразделения «Айдара» под Сумы
Раскрыто, как террористы из «Крокуса» получили оплату за преступление
Дальше
Самое популярное
Греческие оладьи из кабачков! Самый вкусный и простой рецепт за 7 минут!
Общество

Греческие оладьи из кабачков! Самый вкусный и простой рецепт за 7 минут!

Вкуснее запеканки! Рулетики из кабачков с куриным фаршем и сыром за полчаса
Общество

Вкуснее запеканки! Рулетики из кабачков с куриным фаршем и сыром за полчаса

Сажаю в сентябре — и уже весной получаю ковер из цветов: растет везде
Общество

Сажаю в сентябре — и уже весной получаю ковер из цветов: растет везде

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.