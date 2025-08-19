«Это безумно»: тайное послание Трампа Макрону попало на видео На камеру случайно попали слова Трампа Макрону о планах Кмева заключить сделку

Президент США Дональд Трамп перед началом саммита 18 августа заявил европейским союзникам, что глава Украины Владимир Зеленский «хочет заключить сделку». На кадрах с трансляции Белого дома видно, как американский лидер произносит эти слова, беседуя с французской коллегой Эммануэлем Макроном.

Я думаю, он хочет заключить сделку. Понимаете? Как бы безумно это ни звучало, — сказал Трамп.

Ранее Трамп заявил, что Зеленский может прекратить конфликт «почти немедленно» через официальный отказ от Крыма. Политик также добавил, что украинскому лидеру также достаточно дать согласие на невступление Украины в НАТО.

До этого газета Times со ссылкой на источники в британском правительстве писала, что встреча Владимира Зеленского и лидеров стран Евросоюза с президентом США Трампом не приведет к заключению сделки по урегулированию конфликта на Украине. По информации издания, данная встреча рассматривается только как очередной этап переговорного процесса.