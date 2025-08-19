«Это безумно»: тайное послание Трампа Макрону попало на видео

Президент США Дональд Трамп перед началом саммита 18 августа заявил европейским союзникам, что глава Украины Владимир Зеленский «хочет заключить сделку». На кадрах с трансляции Белого дома видно, как американский лидер произносит эти слова, беседуя с французской коллегой Эммануэлем Макроном.
Я думаю, он хочет заключить сделку. Понимаете? Как бы безумно это ни звучало, — сказал Трамп.
Ранее Трамп заявил, что Зеленский может прекратить конфликт «почти немедленно» через официальный отказ от Крыма. Политик также добавил, что украинскому лидеру также достаточно дать согласие на невступление Украины в НАТО.
До этого газета Times со ссылкой на источники в британском правительстве писала, что встреча Владимира Зеленского и лидеров стран Евросоюза с президентом США Трампом не приведет к заключению сделки по урегулированию конфликта на Украине. По информации издания, данная встреча рассматривается только как очередной этап переговорного процесса.