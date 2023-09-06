Экс-журналист FOX News анонсировал интервью о сексуальном опыте Обамы Журналист поговорил с американцем, утверждающим, что имел секс с Обамой

Фото: CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH/EPA/TASS

Такер Карлсон

Бывший ведущий американского канала FOX News Такер Карлсон анонсировал в соцсети Twitter (X) интервью с Ларри Синклером, который утверждает, что имел интимную связь с экс-президентом США Бараком Обамой. Впервые он рассказывал эту историю в 2008 году в канун президентских выборов, в которых принимал участие политик.

Мужчина, который утверждает, что занимался сексом с Бараком Обамой в 1999 году, рассказывает свою историю, — говорится в анонсе.

Издание Marca предупреждает зрителей, что Синклер имеет продолжительную криминальную историю. Ранее он был судим за подделку документов, воровство и мошенничество.

В тизере из интервью Синклер рассказывает, как в 1999 году он дал Обаме $250 за кокаин, а Обама, по его словам, курил марихуану, прежде чем они дважды вступили в интимную связь — сначала на заднем сиденье лимузина, а второй раз в отеле. Обама в то время был сенатором штата Иллинойс, уточнял Синклер.

В июле сообщалось, что на курортном острове Мартас-Винъярд в штате Массачусетс по соседству с поместьем Обамы погиб 45-летний повар семейства Обамы Тафари Кэмпбелл. Он утонул в пруду глубиной 2,5 метра. При этом семья и знакомые заявляют, что погибший был отличным пловцом.