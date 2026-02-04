Экс-сотрудник ЦРУ оценил шансы операции США против Кубы Аналитик Джонсон: США не смогут свергнуть власть на Кубе по примеру Венесуэлы

Потенциальная операция США против высшего руководства Кубы по примеру военной операции в Венесуэле обречена на провал, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон. По его словам, которые приводит РИА Новости, у американцев нет контактов в силовых структурах на острове.

В Венесуэле это было возможно, потому что у ЦРУ были давние контакты в силовых структурах — разведке, армии, полиции. В Кубе это не так, там обстановка совершенно другая, — считает Джонсон.

Он подчеркнул, что Соединенные Штаты не станут вторгаться на Кубу. В качестве аргумента он напомнил о неудачной высадке американских военных в Заливе свиней в 1961 году.

Ранее сообщалось, что американские официальные лица выразили обеспокоенность после посадки российского транспортного самолета Ил-76 на Кубе. Чиновники обратили особое внимание на место и характер полета. Борт приземлился на авиабазе Сан-Антонио-де-лос-Баньос, расположенной примерно в 30 милях к югу от Гаваны, и обычно используется для перевозки грузов. Точные цели визита остаются неизвестными.