Экс-разведчик США прокомментировал расследование Херша по «Севпотокам» Экс-разведчик США Риттер: Запад игнорирует расследование Херша по СП из-за неудобной правды

Расследование американского журналиста Сеймура Херша, посвященное взрывам на «Северных потоках», игнорируется странами Запада, поскольку оно раскрывает неудобную правду, убежден бывший инспектор ООН по наблюдению за ликвидацией ядерного оружия в Ираке, экс-офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер. Он подчеркнул, что Херш является авторитетным журналистом и другом, с которым он знаком более 25 лет, передает РИА Новости.

Херш мой хороший друг, я знаю его 25 лет. Я доверяю всему, что он пишет. Это неудобная правда, поэтому это игнорируется, — сказал Риттер.

Ранее Херш, опубликовавший собственное расследование диверсии на СП, раскритиковал версию Вашингтона о том, что трубопроводы были взорваны украинцами, прибывшими на место ЧП на арендованной яхте. По его словам, президент США Джо Байден принял решение о подрыве «Северных потоков» из-за неудач ВСУ на фронте.

Совет Безопасности ООН не поддержал российское предложение о создании международной комиссии для расследования саботажа «Северных потоков». Документ не набрал необходимого количества голосов из-за позиции западных стран. Россия, Китай и Бразилия проголосовали за, в то время как остальные страны воздержались.