Экс-разведчик США обвинил Запад во лжи России Американский экс-разведчик Риттер: коллективный Запад лжет России

Фото: Chris Emil Janssen/www.imago-images.de/Global Look Press

Ангела Меркель

Военный аналитик, бывший инспектор ООН по вооружениям в Ираке, офицер разведки американской морской пехоты в отставке Скотт Риттер заявил о том, что коллективный Запад лжет России. Для подтверждения своих слов он сослался на заявление бывшего канцлера ФРГ Ангелы Меркель и экс-президента Франции Франсуа Олланда. Слова аналитика приводит РИА Новости.

Мы видим, когда речь заходит о подходе Запада к России, любая ложь приемлема, любое искажение правды приемлемо, любое нарушение доверия приемлемо, как будто это в порядке вещей, — сказал Риттер на мероприятии, организованном Институтом Шиллера.

Он также обвинил Ангелу Меркель в том, что она является лгуньей и потому «ей больше не может быть доверия никогда».

То же самое с французами, то же самое и с США, то же самое с коллективным Западом. Мы просим Россию иметь дело со лжецами, поставить на кон их интересы в сфере государственной безопасности в надежде, что лжецы больше не будут лгать, — заявил аналитик.

По его мнению, с точки зрения РФ это безответственное и нереалистичное предложение, а потому Запад в настоящее время «полностью зависит от того, проявит ли Россия добрую волю, чтобы спасти положение».

Риттер также заявил, что Запад не воспринимает российского президента Путина «в соответствующем историческом контексте» и не способен принять его «как продукт современного российского общества».

В декабре 2022 года в интервью СМИ Ангела Меркель назвала заключение Минских соглашений в 2014 году «попыткой дать Украине время для того, чтобы стать сильнее». Она обратила внимание на отличие Украины 2014–2015 годов от современной.

Президент России Владимир Путин на это заявил, что слова Меркель о Минских соглашениях стали для него абсолютной неожиданностью. По мнению главы государства, это говорит только о том, что Россия все делала правильно, начав специальную военную операцию на Украине.

В свою очередь бывший президент Франции Франсуа Олланд также отметил, что Минские соглашения дали Киеву возможность усилить свои вооруженные силы. По его словам, геополитическая ситуация после 2014 года не была благоприятной для Украины, а Запад нуждался в передышке. По его мнению, экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель была права.