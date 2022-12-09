«Разочаровывает»: Путин о заявлении Меркель по Минским соглашениям Путин заявил, что не ожидал слов Меркель о Минском соглашении и был разочарован

Фото: Sven Hoppe/Global Look Press

Ангела Меркель

Президент России Владимир Путин заявил, что не ожидал слов экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель о том, что Минские соглашения были попыткой дать Киеву время стать сильнее, и был разочарован. По его словам, это говорит только о том, что Россия все правильно сделала, начав специальную военную операцию на Украине.

Честно говоря, для меня это было абсолютно неожиданно, это разочаровывает. Я, откровенно говоря, не ожидал услышать это от бывшего федерального канцлера, потому что я всегда исходил, что руководство федеративной республики ведет с нами себя искренне. Да, оно, конечно, на стороне Украины находилось, поддерживало Украину, но мне все-таки казалось, что руководство федеративной республики всегда искренне стремилось к урегулированию на принципах, о которых мы договорились и которые были достигнуты, в том числе и в рамках минского процесса. То, что сейчас прозвучало, говорит только о том, что мы все правильно сделали с точки зрения начала специальной военной операции, — сказал Путин.

Президент России отметил, что, как оказалось, Минские соглашения никто не собирался исполнять, о чем также заявил бывший президент Украины Петр Порошенко. Путин подчеркнул, что смысл был только в том, чтобы накачать Украину оружием и подготовить ее к боевым действиям.

Ранее Меркель назвала заключение Минских соглашений в 2014 году «попыткой дать Украине время для того, чтобы стать сильнее». Она обратила внимание на отличие Украины 2014–2015 годов от современной.

В свою очередь представитель МИД России Мария Захарова заявила, что признание Меркель о Минских соглашениях можно использовать как заявку на трибунал. По мнению Захаровой, в словах экс-канцлера ФРГ звучит «подлог как метод действия Запада». Дипломат заметила, что западные государства уже с 2015 года в ходе проведения многочасовых переговоров знали, что не станут исполнять Минские соглашения.