Экс-нардеп ответил, почему Трамп не убирает Зеленского по примеру Мадуро Экс-нардеп Олейник: Трамп не убирает Зеленского из-за его популярности в США

Глава Белого дома Дональд Трамп не пытается сместить президента Украины Владимира Зеленского из-за его высокой поддержки среди американцев, заявил NEWS.ru экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник. Однако, по его словам, американский лидер уже не скрывает, что украинский политик виноват в замедлении урегулирования конфликта.

Зеленский Трампу неудобен, но есть проблема. Дело в том, что в отличие от [Николаса] Мадуро (президент Венесуэлы. — NEWS.ru), от [Али] Хаменеи (верховный лидер Ирана. — NEWS.ru) президент Украины раскручен в Америке до абсурда. Например, у него второе место по популярности среди лидеров иностранных государств по версии института Gallup. Около пяти месяцев назад проводилось исследование, и он занял второе место, уступив лишь папе римскому, — пояснил Олейник.

Он подчеркнул, что уровень поддержки Украины остается высоким, особенно среди демократов. Также, по его словам, значительная помощь наблюдается со стороны лидеров западных стран, в частности Великобритании, Франции и Германии, которые настаивают на продолжении конфликта, несмотря на позицию Трампа.

Понятно, что Трампу нужно как-то лавировать. Он буквально может сегодня сказать: «Я сделал все, что мог, провел множество встреч и консультаций. Но решить проблему мира не смог по вине Зеленского». Об этом он говорит уже открыто. У Зеленского нет собственных карт, он пытается играть картами других, то есть он просит деньги. Россия же каким-то образом находит средства, зарабатывает и обходит санкции, — добавил Олейник.

Ранее появилась информация, что Трамп избегает личной встречи с Зеленским на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Журналисты предполагают, что инициатива исходит из Белого дома.