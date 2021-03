Экс-глава ЦРУ устыдился того, что является белым мужчиной

Заявление Бреннана было сделано в рамках обсуждения американской Республиканской партии. Предметом обсуждения был вопрос о том, правда ли члены указанного политического объединения заботятся о гражданах США и их здоровье. Бреннан, в свою очередь, отметил, что ему всё более стыдно быть белым мужчиной, слыша, что говорят другие белые мужчины. По его словам, он имел в виду в первую очередь республиканцев.

Former CIA Director John Brennan says "I'm increasingly embarrassed to be a white male these days," which prompts MSNBC's Nicole Wallace to laugh pic.twitter.com/cbNS8oQ1eK