Экс-глава ЦРУ устыдился того, что является белым мужчиной

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Джон Бреннан, ранее руководивший Центральным разведывательным управлением, в эфире канала MSNBC заявил, что со временем ему становится всё более стыдно являться белым мужчиной. Журналист Дэниел Чейтин обнародовал отрывок из программы на своей официальной странице в социальной сети.

Заявление Бреннана было сделано в рамках обсуждения американской Республиканской партии. Предметом обсуждения был вопрос о том, правда ли члены указанного политического объединения заботятся о гражданах США и их здоровье. Бреннан, в свою очередь, отметил, что ему всё более стыдно быть белым мужчиной, слыша, что говорят другие белые мужчины. По его словам, он имел в виду в первую очередь республиканцев.

За редкими исключениями, никто из представителей этой партии в Конгрессе США не ценит правду, честность и прямоту, — заявил экс-директор ЦРУ.

Former CIA Director John Brennan says "I'm increasingly embarrassed to be a white male these days," which prompts MSNBC's Nicole Wallace to laugh pic.twitter.com/cbNS8oQ1eK — Daniel Chaitin (@danielchaitin7) March 1, 2021

Он добавил, что республиканцы подвергают страну газлайтингу (убеждение другого человека в его же безумии), «как это делал Дональд Трамп».

Бреннан является противником экс-президента Штатов. Он обвинял Трампа в предательстве после встречи политика с российским коллегой Владимиром Путиным.

Как ранее передавал NEWS.ru, бывший посол США в России и нынешний кандидат на пост главы ЦРУ Уильям Бёрнс рассказал, что поседел из-за России. Дипломат предупредил американское правительство, что Россию «нельзя недооценивать».

Бёрнс в шутливой форме высказался, что своей седой головой обязан тому, что занимался Россией.