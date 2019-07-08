Миллиардер и финансист Джеффри Эпштейн вновь должен предстать перед судом 8 июля по обвинению в торговле людьми с целью их сексуальной эксплуатации. Двенадцать лет назад попытка обвинить миллиардера в этом же преступлении была сорвана усилиями адвокатов. По просьбе News.ru эксперт прокомментировал новое обвинение.

Слишком мягкий приговор

Джеффри Эпштейн уже был участником громкого судебного процесса в 2007–2008 годах. Тогда его обвиняли в растлении несовершеннолетних: следствие установило, что Эпштейн не только платил несовершеннолетним за интим, но и предоставлял другим возможность вступить в связь с юными девушками, иными словами продавал их для секс-услуг. Усилия адвокатов смягчили обвинение, и Эпштейн отсидел лишь 13 месяцев из присуждённых ему 18 месяцев как педофил, вместо того чтобы получить пожизненный срок. Финансиста тогда принудили зарегистрироваться в качестве сексуального преступника.

Имя Эпштейна в контексте судебных дрязг всплыло вновь в 2016 году. Женщина под псевдонимом Джейн Доу (в правовой системе США его используют для обозначения анонимного персонажа женского пола) подала иск против кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа. Она обвинила Трампа в том, что он изнасиловал её на вечеринке в доме Эпштейна. Хозяин дома также принял участие в изнасиловании 13-летней девушки. Происходило всё в 1994 году. Однако адвокат Дональда Трампа смог тогда доказать, что дело сфабриковано ради оказания влияния на ход президентской кампании. Доу отозвала исковое заявление, пишет «КП».

Джеффри Эпштейн родился в январе 1953 года в Бруклине в еврейской семье. Он окончил Лафайетт Хай Скул и Купер Юнион. Эпштейн коротко знаком не только с Дональдом Трампом. В числе его друзей называют принца Эндрю, Билла Клинтона и многих других известных персон.

Jeffrey Epstein Arrested for Sex Trafficking, And Now Actor Kevin Spacey Questioned for Sexual Assault... Are the Clintons Next? https://t.co/9RhsMfyWCC via @gatewaypundit — shelacharles (@ramburner1) 8 июля 2019 г.

Новое обвинение

Эпштейн вновь был задержан в субботу, 6 июля, в аэропорту Нью-Джерси, сразу после того, как его личный самолет прилетел из Парижа. В квартире финансиста в Нью-Йорке был проведён обыск. С обвинениями выступила федеральная прокуратура. Как пишет Mirror, Эпштейну будет предъявлено обвинение по одному пункту в сексуальной торговле несовершеннолетними и по одному пункту заговора с целью вовлечения в сексуальную торговлю несовершеннолетними. Если предположить, что его вина в суде будет доказана и судьи вынесут самое жёсткое решение из возможных, миллиардер проведёт в тюрьме 45 лет.

Однако сейчас ещё рано судить о том, виновен Эпштейн или нет, считает психолог-сексолог Лев Щеглов, к которому News.ru обратился за комментарием.

По делу Эпштейна сказать ничего нельзя — суда ещё не было. Таких обвинений во всём мире в сутки появляется несколько тысяч с самыми разными целями. Это может быть оговор, вымогательство денег, всё что угодно, — считает Щеглов.

В некоторых странах юный возраст не был препятствием для брака, напомнил эксперт.

It's not a miracle Jeffrey Epstein is in jail! pic.twitter.com/24BpRzdAqY — Paul van der Meer (@Paul_VanDerMeer) 8 июля 2019 г.

Границы возрастные очень разные. Такие две большие нации, как индусы и евреи, долгое время полагали, что 13 лет — возраст для брака. В Йемене брак был разрешён с 11 лет, — говорит эксперт.

Доктор Щеглов убеждён: проблема носит социальный характер. В социуме есть общепринятые нормы, и человек обязан сдерживать себя, а если он не в состоянии это делать, то для этого есть Уголовный кодекс, который делает исключение лишь для психически больных людей.

Михаил Пашкин, председатель координационного совета Профсоюза сотрудников полиции города Москвы, на вопрос News.ru о том, приходилось ли столичной полиции заниматься делами, связанными с торговлей детьми для сексуальных услуг, ответил, что последние 15 лет таких дел не было. Эксперт подчеркнул, что речь идёт только о Москве — с ситуацией в регионах он не знаком.