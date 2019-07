Джеффри Эпштейн уже был участником громкого судебного процесса в 2007–2008 годах. Тогда его обвиняли в растлении несовершеннолетних: следствие установило, что Эпштейн не только платил несовершеннолетним за интим, но и предоставлял другим возможность вступить в связь с юными девушками, иными словами продавал их для секс-услуг. Усилия адвокатов смягчили обвинение, и Эпштейн отсидел лишь 13 месяцев из присуждённых ему 18 месяцев как педофил, вместо того чтобы получить пожизненный срок. Финансиста тогда принудили зарегистрироваться в качестве сексуального преступника.

Имя Эпштейна в контексте судебных дрязг всплыло вновь в 2016 году. Женщина под псевдонимом Джейн Доу (в правовой системе США его используют для обозначения анонимного персонажа женского пола) подала иск против кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа. Она обвинила Трампа в том, что он изнасиловал её на вечеринке в доме Эпштейна. Хозяин дома также принял участие в изнасиловании 13-летней девушки. Происходило всё в 1994 году. Однако адвокат Дональда Трампа смог тогда доказать, что дело сфабриковано ради оказания влияния на ход президентской кампании. Доу отозвала исковое заявление, пишет «КП».

Джеффри Эпштейн родился в январе 1953 года в Бруклине в еврейской семье. Он окончил Лафайетт Хай Скул и Купер Юнион. Эпштейн коротко знаком не только с Дональдом Трампом. В числе его друзей называют принца Эндрю, Билла Клинтона и многих других известных персон.