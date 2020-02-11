https://static.news.ru/photo/a0fe5f7c-4d5a-11ea-86e4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jerry Mennenga/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Сенатор от Колорадо Майкл Беннет и предприниматель Эндрю Янг решили отказаться от участия в предвыборной гонке за право баллотироваться в президенты Соединённых Штатов от Демократической партии. Они объявили об этом во время праймериз в Нью-Гемпшире.

Янг объяснил этот шаг тем, что у нет шансов на победу. В свою очередь Беннет назвал прекращение кампании целесообразным, передаёт CNN.

Ранее NEWS.ru писал, что большинство сторонников Демпартии США, проживающих в штате Нью-Гэмпшир, хотели бы 3 ноября увидеть падение гигантского метеорита, уничтожившего бы всё живое на планете. Апокалипсис избиратели предпочли бы победе действующего президента Дональда Трампа на выборах главы государства.