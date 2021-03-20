Достройте стену: Трамп раскритиковал миграционную политику Байдена

https://static.news.ru/photo/5065eb60-4567-11eb-b4bc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Oliver Contreras/CNP/AdMedia

Экс-президент США Дональд Трамп подверг критике миграционную политику нынешнего американского лидера Джо Байдена. Бывший глава государства заявил о собственных успешных действиях по сдерживанию потоков мигрантов и призвал своего сменщика достроить стену на границе с Мексикой.

Заявление Трампа разместил у себя в Twitter его бывший пресс-секретарь Шон Спайсер. По словам бывшего президента, его команда с гордостью передала администрации Байдена «самую безопасную границу в истории» и оставалось лишь дать этой системе «работать на автопилоте».

Вместо этого за несколько недель администрация Байдена превратила национальный триумф в национальную катастрофу. Это им не по зубам, их лодка быстро набирают воду, — заявил Трамп.

Единственный выход из ситуации экс-президент видит в том, что Байден признает свою неудачу и воспользуется отвергнутой было схемой своего предшественника.

Они должны немедленно завершить строительство стены, что можно сделать за несколько недель — им не следовало останавливать его. Их действия приводят к смертям и людским трагедиям, — подчеркнул Трамп.

Своё выступление он завершил словами «нашу страну уничтожают».

Statement from President Trump on the situation on the border as well his thoughts on @DHSgov Secretary Mayorkas #BorderCrisis #Border pic.twitter.com/8LQ3V4NHhY — Sean Spicer (@seanspicer) March 21, 2021

Ранее Джо Байден сообщил, что новая американская администрация с первого дня займётся отменой введённых Трампом ограничений в отношении мигрантов на южной границе страны. В годы президентства Трампа правила доступа на территорию США для мигрантов были ужесточены, а на на большей части границы с Мексикой была воздвигнута стена.

По информации CNN, в феврале 2021 года число незаконных мигрантов на юге США стало максимальным за последние пять лет.

Ранее шериф округа Кочис в штате Аризона Марк Дэниелс обвинил Байдена в открытии границ для наркотрафика. Он пояснил, что на южной границе страны члены наркокартелей теперь могут свободно проникать внутрь США, используя удобные трассы. Это произошло из-за того, что Байден прекратил строительство стены на границе с Мексикой и оставил без внимания дороги, предназначенные для пограничников. Об этом писал NEWS.ru.