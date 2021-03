Достройте стену: Трамп раскритиковал миграционную политику Байдена

Заявление Трампа разместил у себя в Twitter его бывший пресс-секретарь Шон Спайсер. По словам бывшего президента, его команда с гордостью передала администрации Байдена «самую безопасную границу в истории» и оставалось лишь дать этой системе «работать на автопилоте».

Единственный выход из ситуации экс-президент видит в том, что Байден признает свою неудачу и воспользуется отвергнутой было схемой своего предшественника.

Своё выступление он завершил словами «нашу страну уничтожают».