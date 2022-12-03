Daily Mail: Гарри и Меган Маркл хотят примириться с королевской семьей Daily Mail: принц Гарри и Меган Маркл хотят примириться с королевской семьей после выхода сериала Netflix

Фото: IMAGO/Christoph Hardt/Global Look Press

Герцог и герцогиня Сассекские Гарри и Меган Маркл

Герцог и герцогиня Сассекские Гарри и Меган Маркл хотят восстановить отношения с королевской семьей после выхода документального сериала от Netflix с их участием, сообщает Daily Mail со ссылкой на источники. По данным газеты, Гарри и Меган планируют «связаться» с членами королевской семьи после затихания «неизбежного фурора», связанного с сериалом.

Гарри и Меган в частном порядке обсудили возможность «связаться» с его отчужденными родственниками после того, как «неизбежный фурор» вокруг проекта стихнет, — говорится в сообщении.

При этом, пишет Daily Mail, отношения могут не возобновиться, особенно если документальный фильм и откровенные мемуары принца (речь идет о книге Spare («Запасной») принца Гарри) «прольют еще больше грязи на членов королевской семьи».

Издание отмечает, что старшие члены королевской семьи готовятся к худшему и будут готовы ответить на любые необоснованные обвинения.

Если возникнет необходимость отреагировать на что-либо из предстоящей серии, вы можете быть уверены, что ответ будет быстрым и надежным, — сказал источник.

Ранее на Netflix вышел трейлер предстоящего документального фильма «Гарри и Меган», в котором герцог и герцогиня Сассекские делятся ранее не публиковавшимися личными фотографиями. Видео начинается с вопроса: «Почему вы хотели снять этот фильм?» Принц Гарри отвечает, что «никто не знает, что происходит за закрытыми дверьми, и он должен был сделать все, чтобы защитить свою семью». Первая серия будет доступна уже на следующей неделе.