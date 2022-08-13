Daily Express: США теряют бразды правления миропорядком

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США могут окончательно утратить контроль над миропорядком, указал обозреватель Джеймс Ли в статье для Daily Express. По мнению колумниста, причиной потери Штатами своего статуса в мире является вторжение в Ирак и война в Афганистане, а события вокруг России и Китая усугубляют положение дел для Вашингтона.

Сегодня США остаются самой мощной экономикой мира и сохраняют крупнейшую армию, но эксперты считают, что надвигается ветер перемен, поскольку новые силы хотят сместить тех, кто остается наверху, — пишет автор.

Ли отмечает, что после падения железного занавеса и распада СССР Вашингтон «быстро заполнил пустоту и стал мировым гегемоном», а также смог закрепить доллар в статусе основной мировой валюты, однако афганские и иракские события поменяли настроение не только в США, но и во всем мире.

Кроме того, Китай, как указывает обозреватель, скоро обгонит США по экономическим показателям, а у Вашингтона «уже мурашки бегут» от действий Пекина в Азии. Тайваньская проблема также представляет дилемму для Белого дома. По мнению Ли, Китай в ближайшем будущем станет главной мировой силой и установит в мире новый биполярный порядок.

Военный конфликт на Украине же показал, что США больше не могут решать проблемы с помощью «мягкой силы», что долгое время оставалось козырем Вашингтона. По словам колумниста, «пока мировые силы жонглировали мускулами, США сидели и смотрели», не рискнув принимать Украину в НАТО.

В марте американские журналисты признали конец гегемонии Вашингтона. Портал The Incept заявил, что обострение ситуации на Украине ознаменовало появление настоящего постамериканского мира, начало которому положили страны, не ставшие присоединяться к какой-либо из сторон, как во времена холодной войны, и избравшие нейтральный путь.