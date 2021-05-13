Colonial Pipeline полностью восстановил работу

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Поставки топлива на восточном побережье США полностью восстановлены после кибервзлома. Об этом сообщил оператор Colonial Pipeline, пишет РИА Новости.

Colonial Pipeline безопасно перезапустил работу всей нашей системы трубопроводов и сообщает, что доставка (нефти) продуктов началась на всех рынках, которые мы обслуживаем, — говорится в сообщении компании.

В компании уточнили, что после перезапуска потребуется несколько дней, чтобы цепочка поставок вернулась к нормальному состоянию.

7 мая компания Colonial Pipeline заявила о кибератаке на свои системы с использованием вируса-вымогателя. Хакеры получили доступ к 100 Гб данных. Произошедшая атака отразилась на транспортировке бензина. На следующий день после инцидента Минтранс США объявил на 30 дней режим ЧП в нескольких штатах, а также поручил обеспечить немедленную транспортировку бензина.