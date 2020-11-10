CNN: Трамп готов признать поражение на выборах

https://static.news.ru/photo/6d962cec-234b-11eb-9f63-fa163e074e61_660.jpg Дональд Трамп Фото: Mike Theiler - Pool Via Cnp/Global Look Press

Дональд Трамп готов к тому, чтобы согласиться со своим проигрышем в битве за президентское кресло и признать своё поражение на выборах в США. Об этом сообщил некий советник президента.

При этом телеканал CNN также утверждает, что пока ещё первая леди Мелания Трамп уговаривала супруга смириться с потерей поста, однако позднее штаб хозяина Белого дома опроверг это заявление.

Но остались и те, кто безоговорочно верит в победу Трампа и утверждает, что голоса подтасовали в нескольких штатах. Действующий президент также пообещал сообщить некие шокирующие подробности о голосовании в Неваде.

Однако пока в Штатах ещё считают голоса, британские СМИ уже не сомневаются в победе демократа Джо Байдена. Газета Times даже опубликовала карикатуру, на которой конкуренту Трампа вручают швабру и ведро, чтобы устранить ошибки своего предшественника.

Несмотря на то что демократ Джо Байден уже сообщил 7 ноября о своей победе на выборах президента США, официально об этом не объявлено. О безоговорочном лидерстве конкурента Дональда Трампа начали писать в этот день и американские СМИ. Трамп при этом заявил, что выборы ещё не завершены, и пообещал отстоять свою победу в суде и оспорить итоги. По словам действующего хозяина Белого дома, в его распоряжении имеются письменные доказательства махинаций при подсчёте голосов.

Как писал NEWS.ru, законопроект о внутренней торговле может стать камнем преткновения в отношениях между премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном и победившим на выборах в Соединённых Штатах Джо Байденом.