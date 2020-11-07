Трамп: Байден рано празднует победу

Демократ Джо Байден поспешил с объявлением себя победителем на голосовании за президента США, так как выборы ещё не завершены, заявил его оппонент от Республиканской партии и действующий глава государства Дональд Трамп.
Эти выборы далеки от завершения, — подчеркнул он.
Политик отметил, что Байден торопится с объявлением себя победителем, так как его команда не хочет «открытия правды».
Штаб Байдена хочет учитывать только фальсифицированные, сфабрикованные, поданные не имеющими право голосовать или умершими избирателями бюллетени, — подчеркнул он.
По словам Трампа, Байден не стал официальным победителем ни в одном штате,
Байден 7 ноября объявил о своём избрании президентом США. Незадолго до этого крупнейшие американские СМИ заявили о безоговорочном лидерстве демократа в президентской гонке. Трамп заявил, что выборы далеки от завершения, и пообещал отстаивать победу в суде. Как писал NEWS.ru, действующий президент уверяет, что в его распоряжении есть письменные доказательства махинаций при подсчёте голосов.