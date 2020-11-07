Трамп: Байден рано празднует победу

https://static.news.ru/photo/2b99ccb0-21d7-11eb-9dd2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Chris Kleponis - Pool via CNP/Global Look Press

Демократ Джо Байден поспешил с объявлением себя победителем на голосовании за президента США, так как выборы ещё не завершены, заявил его оппонент от Республиканской партии и действующий глава государства Дональд Трамп.

Эти выборы далеки от завершения, — подчеркнул он.

Политик отметил, что Байден торопится с объявлением себя победителем, так как его команда не хочет «открытия правды».

Штаб Байдена хочет учитывать только фальсифицированные, сфабрикованные, поданные не имеющими право голосовать или умершими избирателями бюллетени, — подчеркнул он.

По словам Трампа, Байден не стал официальным победителем ни в одном штате, передаёт ТАСС.

Байден 7 ноября объявил о своём избрании президентом США. Незадолго до этого крупнейшие американские СМИ заявили о безоговорочном лидерстве демократа в президентской гонке. Трамп заявил, что выборы далеки от завершения, и пообещал отстаивать победу в суде. Как писал NEWS.ru, действующий президент уверяет, что в его распоряжении есть письменные доказательства махинаций при подсчёте голосов.