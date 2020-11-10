Премьер-министру Великобритании предрекают конфликт с Байденом из-за Brexit

https://static.news.ru/photo/771a144c-2349-11eb-b258-fa163e074e61_660.jpg Борис Джонсон Фото: Rob Pinney/Global Look Press

Законопроект о внутренней торговле может стать камнем преткновения в отношениях между премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном и победившим на выборах в Соединённых Штатах Джо Байденом.

Борис Джонсон поставил себя на курс столкновения с администрацией Джо Байдена в США после того, как Даунинг-стрит (улица в Лондоне, где расположена резиденция премьер-министра) заявила, что будет настаивать на принятии законодательства, призванного отменить сделку по Brexit в Северной Ирландии, — цитирует издание argumenti.ru заявление британских политологов.

Договор Brexit по Северной Ирландии регулирует нормы, относящиеся к внутренней торговле Соединённого Королевства. При этом в Лондоне намерены отстаивать собственные условия выхода из Европейского союза, которые не устраивают руководство Северной Ирландии.

Джо Байден, чьи предки — выходцы из Северной Ирландии, уже заявил, что поддержит интересы своей исторической родины. По мнению политологов, это может привести к серьёзным противоречиям в отношениях Вашингтона и Лондона.

Несмотря на то что демократ Джо Байден сообщил 7 ноября о своей победе на выборах президента США, официально об этом не объявлено. О безоговорочном лидерстве конкурента Дональда Трампа начали писать в этот день и американские СМИ. Трамп при этом заявил, что выборы ещё не завершены, и пообещал отстоять свою победу в суде и оспорить итоги. По словам действующего хозяина Белого дома, в его распоряжении имеются письменные доказательства махинаций при подсчёте голосов.

Как писал NEWS.ru, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков объяснил, почему Владимир Путин поздравлял Дональда Трампа сразу после выборов в США, а Джо Байдена нет. По словам представителя Кремля, дело в том, что в Штатах заявили о юридическом оспаривании итогов голосования за главный пост страны.