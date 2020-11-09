В МИД РФ считают преждевременным поздравлять победителя выборов в США

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Москва считает преждевременным направлять поздравления победителю выборов в США, так как необходимо дождаться окончательного подведения итогов. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Нужно дождаться официального подведения итогов состоявшихся выборов, — сообщила в эфире радиостанции «Эхо Москвы» Захарова.

Она подчеркнула, что Россия готова работать с теми кандидатами и политическими силами, которые будут избраны в той или иной стране.

У нас есть наши приоритеты в выстраивании отношений, это факт. Но персоналии — это всё-таки выбор того народа, который за него голосовал, — добавила Захарова.

Как писал NEWS.ru, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков объяснил, почему Владимир Путин поздравлял Дональда Трампа сразу после выборов в США, а Джо Байдена нет. По словам представителя Кремля, дело в том, что в Штатах заявили о юридическом оспаривании итогов голосования за главный пост страны.

Несмотря на то что демократ Джо Байден уже сообщил 7 ноября о своей победе на выборах президента США, официально об этом не объявлено. О безоговорочном лидерстве конкурента Дональда Трампа начали писать в этот день и американские СМИ. Трамп при этом заявил, что выборы ещё не завершены, и пообещал отстоять свою победу в суде и оспорить итоги. По словам действующего хозяина Белого дома, в его распоряжении имеются письменные доказательства махинаций при подсчёте голосов.