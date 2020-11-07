Песков рассказал, почему Путин ещё не поздравил Байдена

https://static.news.ru/photo/9212cdc6-2271-11eb-8e2d-fa163e074e61_660.jpg Джо Байден Фото: Adam Schultz/Biden for President/Global Look Press

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков объяснил, почему Владимир Путин поздравлял Дональда Трампа сразу после выборов в США, а Джо Байдена нет.

По словам представителя Кремля, дело в том, что в Штатах заявили о юридическом оспаривании итогов голосования за главный пост страны.

Вы видите, что там предстоят определённые юридические процедуры, которые были анонсированы действующим президентом, поэтому этим ситуация и отличается. Поэтому мы считаем корректным дождаться всё-таки официального объявления <...> Тогда, на предыдущих президентских выборах в США, не было анонсов юридического оспаривания, — сказал он РИА Новости.

Несмотря на то что демократ Джо Байден уже сообщил 7 ноября о своей победе на выборах президента США, официально об этом не объявлено. О безоговорочном лидерстве конкурента Дональда Трампа начали писать в этот день и американские СМИ. Трамп при этом заявил, что выборы ещё не завершены, и пообещал отстоять свою победу в суде и оспорить итоги. По словам действующего хозяина Белого дома, в его распоряжении имеются письменные доказательства махинаций при подсчёте голосов.

Как писал NEWS.ru, Трамп, который точно будет президентом США до 20 января 2021 года, намерен оставшееся время провести не в Белом доме, а на митингах. Политик готовит массовые мероприятия с целью продлить борьбу за пересчёт голосов в некоторых штатах.