CNBC: Apple планирует перенести производство iPad из Китая CNBC: Apple ведет переговоры о переносе производства iPad из Китая в Индию

Фото: Li Bo/Keystone Press Agency/Global Look Press

Американская компания Apple намерена частично перенести производства iPad из Китая, сообщает телеканал CNBC. В качестве замены рассматривается Индия.

Индия изучает варианты переноса части производства Apple iPad из Китая. Говорят, что технический гигант ведет постоянные переговоры с официальными лицами. Никаких конкретных шагов пока не сделано, но если усилия увенчаются успехом, это расширит присутствие Apple в стране, — говорится в публикации.

На решение Apple о переносе производства повлияли ухудшение отношений США и КНР, а также антиковидные ограничения в Китае, которые нарушают цепочку поставок. Замедлить процесс может нехватка высококвалифицированных специалистов в Индии.

В последние годы Apple все больше расширяет сотрудничество с Индией. Там уже производят старые iPhone и некоторые модели iPhone 14. По мнению аналитика Loup Ventures Джина Манстера, в ближайшие пять лет компания увеличит производство смартфонов и в других странах, например, во Вьетнаме, Малайзии и США.

Я думаю, что через пять лет 35% будет производиться в Индии, — отметил он.

Ранее Apple продемонстрировала iPhone 14 и iPhone 14 Plus c увеличенными экранами. В список новшеств смартфона линейки iPhone 14 Pro вошла функция Always-On Display, позволяющая гаджету отображать ограниченную информацию, в то время как телефон находится в спящем режиме.

В китайском городе Чжэнчжоу в конце ноября прошли протесты на заводе Foxconn, который считается крупнейшим в мире предприятием по производству телефонов iPhone. На видео, опубликованных в китайской соцсети Weibo и Twitter, можно было увидеть сотни рабочих, которые маршируют по дороге к заводу. Некоторым из них противостоят полицейские по охране общественного порядка и люди в защитных костюма