Число умерших от коронавируса в США превысило 80 тысяч

https://static.news.ru/photo/87bbd8ae-9324-11ea-95c5-fa163e074e61_660.jpg Фото: NIAID-RML/Keystone Press Agency/Global Look Press

Число умерших от коронавируса в США на 11 мая составило 80 787 человек. За сутки число случаев смерти увеличилось на 750.

Всего в Штатах с начала пандемии зафиксировано 1 367 630 случаев заболевания, сообщается на сайте Worldometers. В мире число инфицированных составляет 4 238 734 случая.

Ранее NEWS.ru сообщал, что администрация президента Соединённых Штатов Дональда Трампа не исключает в ближайшие недели увеличения суточного количества летальных исходов из-за коронавируса в два раза — примерно до 3 тысяч. Согласно одной из моделей, в ближайшие недели Штаты ждёт резкое увеличение числа смертей из-за инфекции.