Число случаев коронавируса в штате Нью-Йорк перевалило за 120 тысяч

https://static.news.ru/photo/6fb77c44-7755-11ea-9abd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press

В американском штате Нью-Йорк число инфицированных коронавирусом достигло более 122 тысяч. За сутки пациентов с заболеванием стало больше на 4159 человек.

Об этом сообщил губернатор штата Эндрю Куомо. По его словам, накануне, 4 апреля, число заболевших составляло 113,7 тысячи. За последние сутки также выросло количество летальных исходов — от коронавируса скончались ещё 594 человека, передаёт РИА Новости.

На данный момент в штате зафиксирован 122 031 случай COVID-19. В столице штата, городе Нью-Йорк выявлен 67 551 случай.

Пока рано делать выводы, — заявил Куомо во время пресс-конференции.

Ранее NEWS.ru писал о том, что президент США Дональд Трамп заявил о вводе тысячи медицинских военнослужащих в штат Нью-Йорк для борьбы с пандемией коронавируса.