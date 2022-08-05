Четыре человека пострадали после удара молнии у Белого дома Четыре человека находятся в критическом состоянии после удара молнии у Белого дома

Фото: Dmitry Golubovich/Russian Look/Global Look Press

Четыре человека находятся в критическом состоянии после удара молнии. Инцидент произошел напротив Белого дома в центре столицы США. Об этом сообщает служба пожарной охраны и скорой помощи Вашингтона.

Предполагаемый удар молнии в Лафайетт-парке, северо-запад. «Храбрейшие округа Колумбия» находятся на месте, оказывая помощь и транспортируя четырёх пациентов. Все в критическом состоянии, — говорится в сообщении.

Подробности происшествия не сообщаются.

Ранее завкафедрой электроники РТУ МИРЭА кандидат физико-математических наук Максим Назаренко заявил, что использование смартфона и другой электронной техники во время грозы не несет никаких последствий для человека. Он отметил, что существующая популярная теория о притяжении молний во время пользования гаджетами излишне преувеличена.