Четыре человека погибли при стрельбе в торговом центре в Индиане

Фото: Twitter

Четыре человека погибли и двое ранены в результате стрельбы, устроенной в торговом центре неизвестным мужчиной у города Индеанаполис в Индиане, США. Он зашёл на фудкорт и стал палить по людям, сделав не менее 30 выстрелов, сообщает BNO News.

С собой у стрелка была винтовка с несколькими магазинами, он убил сразу трёх человек, пока ему на пути не попался другой гражданин, у которого было огнестрельное оружие, из которого тот застрелил преступника.

Не было никаких непосредственных указаний на возможный мотив. Свидетели сообщили, что слышали до 30 выстрелов, прежде чем вооружённый гражданин застрелил подозреваемого. Убиты были четыре человека, двое пострадавших получили ранения и были доставлены в районную больницу, — сообщил телеканалу начальник полиции Гринвуда Джим Айсон.

Находящиеся поблизости люди были эвакуированы, кроме того, в туалете возле фудкорта был найден подозрительный рюкзак. Из-за него были вызваны сапёры. Полиция обратилась к местному населению с просьбой избегать район, где произошла стрельба, а также не распространять дезинформацию в соцсетях.

Личность стрелка на данный момент установлена. Его имя полиция не разглашает.

Ранее сообщалось о драке со стрельбой в Москве у парка «Сказка». Конфликт завязался между несколькими людьми. Затем последовали несколько выстрелов, кто-то упал на землю, а один из мужчин стал бить его ногами. После драки нападавший спокойным шагом прошел к машине и уехал с места происшествия.