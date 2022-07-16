Стали известны подробности конфликта со стрельбой у парка «Сказка» в Москве Очевидец поделился подробностями конфликта со стрельбой у парка «Сказка» в Москве

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Очевидец рассказал, как происходила драка со стрельбой в Москве, возле парка «Сказка». Он поделился с «Лентой.ру», что сначала там завязалась потасовка между несколькими людьми. Потом было слышно несколько выстрелов, кто-то повалился на землю, и один из мужчин стал бить упавшего ногами. После драки, по словам свидетеля, нападавший спокойным шагом прошел к машине и уехал с места происшествия.

Было непонятно, что происходит. А потом произошел первый выстрел. Всего их было три или четыре. Мужчина, в которого попали, скорее всего, был охранник. После очередного выстрела он упал, а нападавший стал бить его ногами, — сказал свидетель.

По словам очевидца, там находился еще третий мужчина, который тоже бил, предположительно, охранника. Через некоторое время он побежал к парковке, сел в машину, подъехал к месту происшествия и ждал, пока его знакомый закончит избивать пострадавшего. После чего оба уехали.

Как сообщало МВД, все случилось в субботу, 16 июля. Возле парка нашли мужчину, у которого было ранение головы. Пострадавшего доставили в больницу, участников драки задержали и доставили в полицию.