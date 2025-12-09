Церковь выплатит $230 млн жертвам священников-насильников

Епархия Нового Орлеана достигла мирового соглашения по делу о сексуальном насилии со стороны священнослужителей и обязуется выплатить не менее $230 млн (17,7 млрд рублей) сотням пострадавших, передает NBS News. Соглашение заключили после многолетних раундов переговоров между сторонами.

Адвокат, представляющий интересы жертв, сообщил журналистам, что федеральный судья одобрил соглашение. Представитель епархии также подтвердил факт утверждения документа.

Пострадавшие в декабре текущего года рассказали о травмах и продолжающихся страданиях, которые они переживали на протяжении десятилетий. Также жертвы отметили, что банкротство епархии, заявленное в мае 2020 года, позволило объединить более 500 исков в единую первичную процедуру и ускорить процесс урегулирования, избежав рассмотрения каждого дела по отдельности.

Ранее бывший заключенный нашел пристанище в одном из московских храмов, после чего изнасиловал дочь одной из прихожанок. Мужчина совершал развратные действия в отношении девочки в течение четырех лет.