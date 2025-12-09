ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
09 декабря 2025 в 16:44

Церковь выплатит $230 млн жертвам священников-насильников

В Новом Орлеане епархия выплатит $230 млн жертвам насилия со стороны священников

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Епархия Нового Орлеана достигла мирового соглашения по делу о сексуальном насилии со стороны священнослужителей и обязуется выплатить не менее $230 млн (17,7 млрд рублей) сотням пострадавших, передает NBS News. Соглашение заключили после многолетних раундов переговоров между сторонами.

Адвокат, представляющий интересы жертв, сообщил журналистам, что федеральный судья одобрил соглашение. Представитель епархии также подтвердил факт утверждения документа.

Пострадавшие в декабре текущего года рассказали о травмах и продолжающихся страданиях, которые они переживали на протяжении десятилетий. Также жертвы отметили, что банкротство епархии, заявленное в мае 2020 года, позволило объединить более 500 исков в единую первичную процедуру и ускорить процесс урегулирования, избежав рассмотрения каждого дела по отдельности.

Ранее бывший заключенный нашел пристанище в одном из московских храмов, после чего изнасиловал дочь одной из прихожанок. Мужчина совершал развратные действия в отношении девочки в течение четырех лет.

США
церковь
насильники
священники
жертвы
суды
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Фестиваль креативных тюбингов «Mash на Горке» проведут в Москве
В Крыму возбудили уголовное дело после избиения участницы СВО
Путин раскрыл, когда российская армия завершит СВО
Военкор рассказал, как Зеленский приносит пользу России
«Медвежья шубка» перевернута с ног на голову: рецепт с фетой
«Это игры»: военэксперт о крупнейшем в истории ФРГ оборонном заказе
«Вижу свечение»: Крутой раскрыл, с какими звездами «попал в десятку»
Стало известно, какое оружие может применить ФРГ в случае глобальной войны
Ремонт квартиры у соседей закончился реанимацией для 11-летнего мальчика
Зеленскому остался год? Что Трамп сказал о выборах, при чем тут Россия
Замглавы «Яблока» пополнил «черный список»
Путин раскрыл, какую угрозу ИИ несет для России
Путин высказался о поддержке для участников СВО и КТО
В Росавиации раскрыли последствия ограничений на полеты в Шереметьево
Востоковед раскрыл причины затянувшегося конфликта Таиланда и Камбоджи
Путин пообещал рассмотреть возможность «новогоднего помилования» заключенных
Пенсионерка через интернет агитировала горожан вступить в секту
Слабые снегопады и тепло до +5? Погода в Москве в январе: чего ждать
В Госдуме объяснили, как Киев может сфальсифицировать результаты выборов
Москвичей предупредили о начале брачного периода у лис
Дальше
Самое популярное
Грудка больше не будет сухой, если начнете готовить ее так: курица с консервированными персиками
Общество

Грудка больше не будет сухой, если начнете готовить ее так: курица с консервированными персиками

Хрустящая корочка и тянущийся сыр внутри: бомбические рулетики на закуску
Общество

Хрустящая корочка и тянущийся сыр внутри: бомбические рулетики на закуску

Готовим праздничный стол без хлопот: 4 закуски на Новый год за 30 минут — все, что нужно для вина, шампанского и хорошего настроения
Общество

Готовим праздничный стол без хлопот: 4 закуски на Новый год за 30 минут — все, что нужно для вина, шампанского и хорошего настроения

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.